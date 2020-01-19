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Иранский руководитель расследования авиакатастрофы может посетить Украину

Новости » Общество     19.01.2020 - 19:00
Иранский руководитель расследования авиакатастрофы может посетить Украину
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com / SZimpas)

Иранский представитель может прибыть в Украину в течение недели

Представитель Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана, руководящий расследованием катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в аэропорту Тегерана, может прибыть в Украину в течение недели. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье Советом по безопасности на транспорте Канады (TSB).

Сообщается, что представитель Ирана встретится с руководством Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины.

"Ответственный следователь Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран может поехать в Украину на этой неделе, чтобы встретиться с представителями Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины, обсудить расследование и посетить лабораторию по расшифровке бортовых самописцев", - отмечается в сообщении.

Также в течение недели в Украину приедут эксперты TSB.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.

Украинским экспертам первыми удалось обнаружить элементы ракеты, которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, и сделали они это благодаря личным вещам жертв падения самолета.

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