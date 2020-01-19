В иранском отеле, где останавливался экипаж МАУ, разместили памятное фото

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Персонал гостиницы, с которой украинцы отправились в последний рейс, разместили в холле фото погибшего экипажа

Персонал иранского отеля, из которого экипаж самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) отправился в свой последний рейс, в знак уважения и памяти разместил в холле памятное фото. Об этом сообщил командир экипажа самолета Ил-76МД, которым в Украине доставили тела погибших, полковник Дмитрий Мимриков, передает Бригада транспортной авиации в Facebook.

"Они (граждане Ирана, - ред.) полностью признают вину своего руководства, своей страны в этой трагедии. В знак уважения и памяти персонал гостиницы, с которой наши ребята отправились в свой последний рейс, разместили в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами", - отметил он.

Также Мимриков рассказал, что от иранцев украинские летчики постоянно слышали слова сочувствия и извинения за сбитый самолет.

Літак Іл-76МД Повітряних Сил Збройних Сил України після виконання завдання по поверненню тіл загиблих членів екіпажу... Опубліковано Бригада Транспортної Авіації Неділя, 19 січня 2020 р.

Напомним, тела погибших в результате атаки на самолет МАУ в Иране украинцев доставили в Украину. Так, самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, прибыл в международный аэропорт "Борисполь".

На церемонию прощания с погибшими прибыли президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, министр иностранных дел Вадим Пристайко, спикер парламента Дмитрий Разумков, глава СБУ Иван Баканов и другие представители власти.