Рух відновлять до вечора. Свириденко показала ліквідацію наслідків вибухів під Києвом

У Київській області в ніч на 14 вересня було пошкоджено залізничну інфраструктуру через вибух у поїзді. Наразі ведуться відновлювані роботи і рух колією планують відновити до вечора.

Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram .

"Тримаємо на контролі ситуацію на залізничному перегоні Боярка-Васильків у Київській області", - йдеться у повідомленні.

Вона поінформувала, що вибух стався на ділянці в районі міста Боярка. Пострадавших внаслідок інциденту немає. Наразі розслідування причин триває.

Рух на ділянці мають відновити до вечора

За словами Свириденко, ДСНС та Укрзалізниця залучили людей і техніку, щоб оперативно ліквідувати наслідки і "відновити рух до вечірнього пікового пікового періоду пасажирського руху".

"Уже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки", - пише прем'єр.

Окрім того, триває підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених.

Які зміни у русі поїздів

"Потяг, який був безпосередньо під час початку детонації на місці, затримувався на 4 години, станом на зараз скоротив затримку, вона становить одну годину", - повідомила Свириденко.

Вона додала, що УЗ узгодила прискорений контроль з Держприкордонною службою України та польською прикордонною службою - для збереження стикування.

За словами прем'єр-міністра України, наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами.

"Затримки від 1,5 до 3 год, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від Укрзалізниці. Обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути", - поінформувала вона.