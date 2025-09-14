Рух відновлять до вечора. Свириденко показала ліквідацію наслідків вибухів під Києвом
У Київській області в ніч на 14 вересня було пошкоджено залізничну інфраструктуру через вибух у поїзді. Наразі ведуться відновлювані роботи і рух колією планують відновити до вечора.
Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.
"Тримаємо на контролі ситуацію на залізничному перегоні Боярка-Васильків у Київській області", - йдеться у повідомленні.
Вона поінформувала, що вибух стався на ділянці в районі міста Боярка. Пострадавших внаслідок інциденту немає. Наразі розслідування причин триває.
Рух на ділянці мають відновити до вечора
За словами Свириденко, ДСНС та Укрзалізниця залучили людей і техніку, щоб оперативно ліквідувати наслідки і "відновити рух до вечірнього пікового пікового періоду пасажирського руху".
"Уже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки", - пише прем'єр.
Окрім того, триває підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених.
Які зміни у русі поїздів
"Потяг, який був безпосередньо під час початку детонації на місці, затримувався на 4 години, станом на зараз скоротив затримку, вона становить одну годину", - повідомила Свириденко.
Вона додала, що УЗ узгодила прискорений контроль з Держприкордонною службою України та польською прикордонною службою - для збереження стикування.
За словами прем'єр-міністра України, наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами.
"Затримки від 1,5 до 3 год, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від Укрзалізниці. Обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути", - поінформувала вона.
Детальніше про те, що сталося у Київській області та що відомо станом на зараз - читайте в матеріалі РБК-Україна.