Движение возобновят к вечеру. Свириденко показала ликвидацию последствий взрывов под Киевом

Воскресенье 14 сентября 2025 16:42
Движение возобновят к вечеру. Свириденко показала ликвидацию последствий взрывов под Киевом Фото: восстановительные работы в Киевской области (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Эдуард Ткач

В Киевской области в ночь на 14 сентября была повреждена железнодорожная инфраструктура из-за взрыва в поезде. Сейчас ведутся восстановительные работы и движение по пути планируют восстановить к вечеру.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

"Держим на контроле ситуацию на железнодорожном перегоне Боярка-Васильков в Киевской области", - говорится в сообщении.

Она проинформировала, что взрыв произошел на участке в районе города Боярка. Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас расследование причин продолжается.

Движение на участке должны восстановить к вечеру

По словам Свириденко, ГСЧС и Укрзализныця привлекли людей и технику, чтобы оперативно ликвидировать последствия и "восстановить движение до вечернего пикового пикового периода пассажирского движения".

"Уже полностью убраны все элементы поврежденного подвижного состава. Взрывотехники дополнительно проверили очищенные участки", - пишет премьер.

Кроме того, идет подготовка для укладки новых рельсов вместо поврежденных.

Какие изменения в движении поездов

"Поезд, который был непосредственно во время начала детонации на месте, задерживался на 4 часа, по состоянию на сейчас сократил задержку, она составляет один час", - сообщила Свириденко.

Она добавила, что УЗ согласовала ускоренный контроль с Госпогранслужбой Украины и польской пограничной службой - для сохранения стыковки.

По словам премьер-министра Украины, сейчас 28 поездов следуют измененными маршрутами.

"Задержки от 1,5 до 3 ч, по максимуму сокращаем. Следите за оперативными обновлениями от Укрзализныци. Ограничено движение пригородных поездов на Фастов, зато запущены "челночные" поезда на участке Киев-Боярка до ближайшей точки. Киевская ОВА обеспечила дополнительные автобусные рейсы на эти маршруты", - проинформировала она.

Подробнее о том, что произошло в Киевской области и что известно по состоянию на сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

Киевская область Юлия Свириденко Поезда
