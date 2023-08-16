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Рух росіян у бік Бердянська через Маріуполь сповільнився після удару ЗСУ, - мерія

Фото: рух росіян у бік Бердянська через Маріуполь сповільнився (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Рух російських загарбників у напрямку Бердянська через Маріуполь сповільнився. Це сталося після удару по базі окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Петра Андрющенка в Telegram.

Він зазначив, що рух окупантів у бік окупованого Бердянська сповільнився, але не зупинився. Росіяни продовжують перевозити боєкомплекти та паливо.

Крім того, за словами Андрющенка, окупанти розгорнули ще один полігон на території Маріупольського району.

"Тепер біля Бабах-Тарами, Ялти, Мангуша. Не рахуючи три в місті невеликих та два в Нікольському районі. Готуються та готують", - додав він.

Як зазначає радник мера, кількість російських військ у Маріуполі зменшилася через перекидання на фронт, але нове поповнення вже тренується. За його даними, до 40 тисяч окупантів перебуває у Маріуполі та районі.

 

Удар ЗСУ по базі росіян

Нагадаємо, 14 серпня у селі Юр'ївка у Маріупольському районі пролунав вибух. Пізніше СтратКом ЗСУ повідомив, що українські захисники вдарили по командному пункту ворога у санаторії "Хвиля".

За повідомленнями міської ради Маріуполя, після удару до маріупольської лікарні привезли півсотні поранених окупантів, з них понад десяток померли.

 

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