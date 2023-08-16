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Движение россиян в сторону Бердянска через Мариуполь замедлилось после удара ВСУ, - мэрия

Фото: движение россиян в сторону Бердянска через Мариуполь замедлилось (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Движение российских захватчиков в направлении Бердянска через Мариуполь замедлилось. Это произошло после удара по базе оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Петра Андрющенко в Telegram.

Он отметил, что движение оккупантов в сторону оккупированного Бердянска замедлилось, но не остановилось. Россияне продолжают перевозить боекомплекты и топливо.

Кроме того, по словам Андрющенко, оккупанты развернули еще один полигон на территории Мариупольского района.

"Теперь возле Бабах-Тарамы, Ялты, Мангуша. Кроме трех в городе небольших и два в Никольском районе. Готовятся и готовят", - добавил он.

Как отмечает советник мэра, количество российских войск в Мариуполе уменьшилось из-за перекидывания на фронт, но новое пополнение уже тренируется. По его данным, до 40 тысяч оккупантов находится в Мариуполе и районе.

 

Удар ВСУ по базе россиян

Напомним, 14 августа в селе Юрьевка в Мариупольском районе прогремел взрыв. Позже СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники ударили по командному пункту врага в санатории "Волна".

По сообщениям городского совета Мариуполя, после удара в мариупольскую больницу привезли полсотни раненых оккупантов, из них более десятка умерли.

 

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