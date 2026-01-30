UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

УЗ обмежила рух між Дніпром та Запоріжжям: чи є альтернатива

Фото: "Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів між Дніпром і Запоріжжям. Таке рішення прийняли через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів курсування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

У компанії зазначили, що рішення про обмеження руху ухвалили моніторингова команда та диспетчери з міркувань безпеки. Є пошкодження залізничної інфраструктури, однак завдяки запровадженим обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

Залізничники разом з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організували підмінні автобусні трансфери. Пасажирів поїздів №37/38 Київ - Запоріжжя та №85/86 Львів - Запоріжжя доставляють до станцій Синельникове та Запоріжжя  об’їзним шляхом. Його у компанії назвали більш безпечним.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів уважно стежити за оголошеннями на вокзалах та повідомленнями від поїзних бригад. Також необхідно звертати увагу на push-сповіщення в застосунку УЗ.

Компанія наголошує, що посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів. Рух за звичним маршрутом планують відновити після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області 30 січня тимчасово скасували та змінили рух низки приміських поїздів через безпекову ситуацію. Частина рейсів не курсуватиме, ще для одного поїзда скоригували маршрут.

РБК-Україна також писало, що "Укрзалізниця" вводить тимчасові обмеження руху поїздів через посилення ворожих атак: змінює маршрути, організовує пересадки через електрички й автобуси та попереджає про можливі затримки, особливо у прифронтових регіонах.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяЗапоріжжяАтака дронівПоїзди