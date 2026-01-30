УЗ обмежила рух між Дніпром та Запоріжжям: чи є альтернатива

У компанії зазначили, що рішення про обмеження руху ухвалили моніторингова команда та диспетчери з міркувань безпеки. Є пошкодження залізничної інфраструктури, однак завдяки запровадженим обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

Залізничники разом з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організували підмінні автобусні трансфери. Пасажирів поїздів №37/38 Київ - Запоріжжя та №85/86 Львів - Запоріжжя доставляють до станцій Синельникове та Запоріжжя об’їзним шляхом. Його у компанії назвали більш безпечним.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів уважно стежити за оголошеннями на вокзалах та повідомленнями від поїзних бригад. Також необхідно звертати увагу на push-сповіщення в застосунку УЗ.

Компанія наголошує, що посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів. Рух за звичним маршрутом планують відновити після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні.