ua en ru
Ср, 28 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"УЗ" вводить екстрені обмеження через обстріли: частину поїздів скасують, можливі затримки

Україна, Середа 28 січня 2026 16:50
UA EN RU
"УЗ" вводить екстрені обмеження через обстріли: частину поїздів скасують, можливі затримки Фото: "Укрзалізниця" вводить нові обмеження руху та безпекові заходи через удари РФ (facebook.com.Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Козачук

Через зростання ворожих атак "Укрзалізниця" запроваджує тимчасові обмеження сполучень. Пасажирів попереджають про зміни маршрутів, можливі затримки та особливий режим руху у прифронтових регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

В умовах зростаючих загроз обстрілів рухомого складу "Укрзалізниця" змушена вводити додаткові безпекові обмеження.

Деякі прямі сполучення тимчасово обмежуються, а замість них організовуються стикувальні маршрути, зокрема через приміські електрички або автобуси, щоб мінімізувати ризики для пасажирів і залізничників.

На окремих ділянках, особливо у прифронтових регіонах Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини, запроваджується особливий режим руху, через що можливі позапланові зупинки та затримки поїздів.

"Вчасність і швидкість важливі для нас, але безпека понад усе. Просимо пасажирів закладати додатковий час на пересадки та планувати поїздки з урахуванням можливих затримок", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, що п’ятеро людей загинули внаслідок атаки російських дронів на пасажирський поїзд на Харківщині. Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Водночас "Укрзалізниця" повідомила про повне скасування низки поїздів і тимчасові зміни у графіку руху приміських маршрутів Харківської області. Пасажирів просять уважно стежити за оновленнями та враховувати коригування під час планування поїздок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Російська Федерація Харків Війна в Україні Атака дронів
Новини
У Києві сотні будинків замерзають без тепла: Зеленський вимагає оперативності
У Києві сотні будинків замерзають без тепла: Зеленський вимагає оперативності
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві