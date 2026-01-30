Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничили: что известно

В компании отметили, что решение об ограничении движения приняли мониторинговая команда и диспетчеры из соображений безопасности. Есть повреждения железнодорожной инфраструктуры, однако благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.

Железнодорожники вместе с военными администрациями Днепра и Запорожья организовали подменные автобусные трансферы. Пассажиров поездов №37/38 Киев - Запорожье и №85/86 Львов - Запорожье доставляют до станций Синельниково и Запорожье объездным путем. Его в компании назвали более безопасным.

В "Укрзализныце" призвали пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах и сообщениями от поездных бригад. Также необходимо обращать внимание на push-уведомления в приложении УЗ.

Компания отмечает, что усиливает мониторинг воздушных угроз на маршрутах курсирования поездов. Движение по привычному маршруту планируют восстановить после отражения атаки и стабилизации ситуации с безопасностью в регионе.