Движение поездов между Николаевом и Херсоном временно ограничили: что известно

Оккупанты обстреляли инфраструктуру в Николаевской области. Потому временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном во вторник, 26 сентября.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Укрзализныци, Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима, комментарий спикера ОК "Юг" Наталии Гуменюк во время телемарафона, Telegram-канал МВД Украины.

"Пассажиры поезда №218 до Херсона будут доставлены шаттловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев.

"Работы по возобновлению движения продолжаются", - констатировали в пресс-службе компании.

Обстрел Николаевской области

Ночью 26 сентября на территории Березнеговатской территориальной громады Баштанского района в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории агропредприятия.

"Пожар ликвидирован на площади 700 кв.м", - рассказали в МВД Украины.

Последствия обстрела Николаевской области (t.me/mvs_ukraine)

Как отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пожар уже ликвидирован.

"Предварительно без пострадавших", - добавил он.

В свою очередь спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что хотя атака была сфокусирована преимущественно по Одесской области, в Николаевской области тоже (силы ПВО, - ред.) "отработали достаточно мощно".

Обстрел Украины 26 сентября

Ночью в Украине звучал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось об угрозе атаки дронов-камикадзе. В части областей работала ПВО. Позже стало известно, что дроны-камикадзе, в частности, атаковали Одессу и Кривой Рог Днепропетровской области и Черкасскую область.

Как рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, целью атаки на Одессу была припортовая и приграничная инфраструктура. В общей сложности оккупанты запустили ночью 38 дронов-камикадзе по Украине, 26 из которых удалось сбить.