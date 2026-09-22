UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Рух біля Південного мосту Києва обмежили на кілька днів: де ймовірні затори

15:50 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Рух Південним мостом столиці частково обмежений (фото ілюстративне: Getty Images)

Мешканців і гостей Києва попередили про важливі зміни в русі біля Південного мосту. Транспортний потік обмежили на кілька днів в одному з напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме обмежили рух транспорту

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту довелось частково обмежити біля Південного мосту столиці:

  • на естакаді в сторону Корчуватого;
  • в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Як довго триватимуть ці обмеження

Громадянам повідомили, що запроваджені обмеження заплановані у період:

  • з 14:00 вівторка, 22 вересня;
  • до 7:00 п'ятниці, 25 вересня.
Читайте також: Патрульні розповіли, що в машині повинен мати кожен водій: список

Яка смуга руху залишається відкритою

За даними КП "Київавтошляхміст", впродовж вищезазначеного періоду часу фахівці будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття на естакаді у другій смузі руху.

Отже, під час робіт транспорт може рухатись крайньою лівою смугою.

Обмеження руху біля Південного мосту Києва впродовж 22-25 вересня (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА зауважили, що в комунальному підприємстві:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Особливості Південного мосту Києва

Південний міст - це вантовий міст через річку Дніпро, який вважається найвищим у столиці (висота пілону - 133 м).

Його довжина становить 1256 м, а ширина - 41 м.

Розташований він у Голосіївському та Дарницькому районах міста. Є частиною автошляху міжнародного значення М03 - E40.

В цілому міст сполучає:

  • Саперно-Слобідську вулицю та Столичне шосе - на правому березі;
  • із проспектом Миколи Бажана (житловий масив Позняки) на лівому березі Дніпра.

Крім того, ним пролягає Сирецько-Печерська (так звана "зелена") - лінія Київського метрополітену.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві до кінця року обмежують рух біля Гаванського мосту.

Крім того, ми пояснювали, які зміни для водіїв і пасажирів запровадили у столиці з огляду на регулярні повітряні тривоги.

Читайте також, на яких локаціях "Київавтодор" планував ремонт цього року в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДАКиївОбмеження рухуАвтомобільний рухЮжный мостПоради водіямВодінняМіст