Движение возле Южного моста Киева ограничили на несколько дней: где вероятны пробки

Жителей и гостей Киева предупредили о важных изменениях в движении возле Южного моста. Транспортный поток ограничили на несколько дней в одном из направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта пришлось частично ограничить возле Южного моста столицы:
Гражданам сообщили, что введенные ограничения запланированы в период:
По данным КП "Киевавтодормост", в течение вышеуказанного периода времени специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на эстакаде во второй полосе движения.
Следовательно, во время работ транспорт может двигаться по крайней левой полосе.
В заключение в КГГА отметили, что в коммунальном предприятии:
Южный мост - это вантовый мост через реку Днепр, который считается самым высоким в столице (высота пилона - 133 м).
Его длина составляет 1256 м, а ширина - 41 м.
Расположен он в Голосеевском и Дарницком районах города. Является частью автодороги международного значения М03 - E40.
В целом мост соединяет:
Кроме того, по нему пролегает Сырецко-Печерская (так называемая "зеленая") - линия Киевского метрополитена.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве до конца года ограничивают движение возле Гаванского моста.
Кроме того, мы объясняли, какие изменения для водителей и пассажиров ввели в столице, учитывая регулярные воздушные тревоги.
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