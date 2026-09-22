Движение возле Южного моста Киева ограничили на несколько дней: где вероятны пробки

Где именно ограничили движение транспорта

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта пришлось частично ограничить возле Южного моста столицы:

на эстакаде в сторону Корчеватого ;

; в направлении с левого на правый берег Днепра.

Как долго продлятся эти ограничения

Гражданам сообщили, что введенные ограничения запланированы в период:

с 14:00 вторника, 22 сентября;

до 7:00 пятницы, 25 сентября.

Какая полоса движения остается открытой

По данным КП "Киевавтодормост", в течение вышеуказанного периода времени специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на эстакаде во второй полосе движения.

Следовательно, во время работ транспорт может двигаться по крайней левой полосе.

Ограничение движения возле Южного моста Киева в течение 22-25 сентября (схема: kyivcity.gov.ua)

В заключение в КГГА отметили, что в коммунальном предприятии:

приносят извинения за временные неудобства;

просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Особенности Южного моста Киева

Южный мост - это вантовый мост через реку Днепр, который считается самым высоким в столице (высота пилона - 133 м).

Его длина составляет 1256 м, а ширина - 41 м.

Расположен он в Голосеевском и Дарницком районах города. Является частью автодороги международного значения М03 - E40.

В целом мост соединяет:

Саперно-Слободскую улицу и Столичное шоссе - на правом берегу;

с проспектом Николая Бажана (жилой массив Позняки) на левом берегу Днепра.

Кроме того, по нему пролегает Сырецко-Печерская (так называемая "зеленая") - линия Киевского метрополитена.