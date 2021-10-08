Рудык спрогнозировала, каким будет первое задание нового "лояльного" спикера Рады

Власть спешит ввести в действие закон об олигархах, который, собственно, и стал краеугольным камнем в ее отношениях с экс-председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым . Поэтому первыми задачами нового "лояльного" спикера будет содействие провластным инициативам.

"Депутатское большинство создало себе проблему и сняло главу, который отказывался все это разгребать. Поэтому первая задача нового украинского спикера решить вопрос с так называемым законопроектом об олигархах. Второй вопрос, решение которого очень ждет монобильшинство - принятие налогового законопроекта №5600, который поднимает налоги для малого и среднего бизнеса. Фракция "Голос" неоднократно выступала против него, ведь это абсолютный произвол. И когда мы спросили министра финансов, ожидает ли он деньги в бюджет от закона о борьбе с олигархами, он сказал, что нет", - заявила Рудык.

Кроме того, она отмечает, что налоговый законопроект предусматривает 20-30 млрд грн, которые соберут с малого и среднего бизнеса.

"Не из олигархов, не из ренты, не из дополнительных платежей. Это то, что ляжет на плечи людей дела, которые ежедневно работают. И как раз в этом трагедия украинской власти, что с одной стороны они говорят, что якобы борются с олигархами, а с другой - облагают налогами обычных людей, которые честно зарабатывают своим трудом. Вскоре власть снова включит "неистовый принтер" таких законопроектов, которые на самом деле ничего не решают, а только обкладывают людей дополнительными налогами", - резюмирует Рудык.