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Рудык спрогнозировала, каким будет первое задание нового "лояльного" спикера Рады

Новина українською →
Киев, Пятница 08 октября 2021 11:41
Рудык спрогнозировала, каким будет первое задание нового "лояльного" спикера Рады Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Власть спешит ввести в действие закон об олигархах, который, собственно, и стал краеугольным камнем в ее отношениях с экс-председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым. Поэтому первыми задачами нового "лояльного" спикера будет содействие провластным инициативам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера партии "Голос", народного депутата Киры Рудык.

"Депутатское большинство создало себе проблему и сняло главу, который отказывался все это разгребать. Поэтому первая задача нового украинского спикера решить вопрос с так называемым законопроектом об олигархах. Второй вопрос, решение которого очень ждет монобильшинство - принятие налогового законопроекта №5600, который поднимает налоги для малого и среднего бизнеса. Фракция "Голос" неоднократно выступала против него, ведь это абсолютный произвол. И когда мы спросили министра финансов, ожидает ли он деньги в бюджет от закона о борьбе с олигархами, он сказал, что нет", - заявила Рудык.

Кроме того, она отмечает, что налоговый законопроект предусматривает 20-30 млрд грн, которые соберут с малого и среднего бизнеса.

"Не из олигархов, не из ренты, не из дополнительных платежей. Это то, что ляжет на плечи людей дела, которые ежедневно работают. И как раз в этом трагедия украинской власти, что с одной стороны они говорят, что якобы борются с олигархами, а с другой - облагают налогами обычных людей, которые честно зарабатывают своим трудом. Вскоре власть снова включит "неистовый принтер" таких законопроектов, которые на самом деле ничего не решают, а только обкладывают людей дополнительными налогами", - резюмирует Рудык.

Как сообщалось, ранее "Голос" вместе с другими представителями демократической оппозиции пытался помешать незаконной отставке главы Верховной рады Дмитрия Разумкова. Несмотря на то, что у оппозиции не так много механизмов, фракция противостояла откровенному нарушению закона о регламенте в стенах парламента.

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Кира Рудик
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