ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Голос" об отставке Разумкова: власть сделала шаг к разрушению парламентаризма

Новина українською →
Киев, Четверг 07 октября 2021 12:17
"Голос" об отставке Разумкова: власть сделала шаг к разрушению парламентаризма Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

"Голос" вместе с другими представителями демократической оппозиции пытался помешать незаконной отставке главы Верховной рады Дмитрия Разумкова. Несмотря на то, что у оппозиции не так много механизмов, фракция противостояла откровенному нарушению закона о регламенте в стенах парламента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление, размещенное на сайте партии.

"Депутаты, которые голосовали за отставку Дмитрия Разумкова, сознательно пошли на нарушение закона. Мы же в "Голосе" считаем, что отставка спикера - это откровенное и циничное разрушение парламентаризма. При этом мы твердо убеждены, что вопрос не в лице спикера, а в соблюдении парламентом украинского законодательства. За прошлую неделю, когда Разумков был на больничном, депутаты увидели, что будет после его отставки: лояльный к Офису президента вице-спикер просто сломал парламент через колено", - говорится в заявлении.

В "Голосе" уверяют, что спикер, который придерживается регламента - последний форпост возможности работы парламента как независимого института.

"Каким образом работать дальше, видя, что на каждом шагу власть нарушает закон? К сожалению, на этой неделе он нарушался неоднократно", - добавляют нардепы.

В "Голосе" отмечают, что избиратели хотят, чтобы они качественно выполняли программу, защищали их права и интересы.

"Сейчас у оппозиции практически не будет возможностей выполнять свою работу. К сожалению, свои ценности предали Юлия Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Андрей Шараськин, Владимир Цабаль. Эти люди пошли на нарушение своих обещаний избирателям и задекларированных ими же принципов и ценностей. "Голос" категорически осуждает участие в узурпации власти", - резюмируют в заявлении.

Как сообщалось, 7 октября Рада может назначить нового спикера парламента. За такое голосование выступает фракция "Слуга народа".

Читайте РБК-Украина в Google News
Партия Голос Дмитрий Разумков Кира Рудик
NEWS
В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 9 областей
В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 9 областей
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями