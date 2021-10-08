Рудик спрогнозувала, яким буде перше завдання нового "лояльного" спікера Ради

Влада поспішає ввести в дію закон про олігархів, який, власне, і став наріжним каменем у її стосунках з екс-головою Верховної ради Дмитром Разумковим . Тому першими завданнями нового "лояльного" спікера буде сприяння провладним ініціативам.

"Депутатська більшість створила собі проблему і зняла голову, який відмовлявся все це розгрібати. Тому перша задача нового українського спікера буде вирішити питання з так званим законопроектом про олігархів. Друге питання, вирішення якого дуже чекає монобільшість - прийняття податкового законопроекту №5600, який піднімає податки для малого і середнього бізнесу. Фракція "Голос" неодноразово виступала проти нього, адже це абсолютне свавілля. І коли ми запитали міністра фінансів, чи очікує він гроші до бюджету від закону про боротьбу з олігархами, він сказав, що ні", - заявила Рудик.

Крім того, вона наголошує, що податковий законопроект передбачає 20-30 млрд грн, які зберуть з малого та середнього бізнесу.

"Не з олігархів, не з ренти, не з додаткових платежів. Це те, що ляже на плечі людей справи, які щодня працюють. І якраз в цьому є трагедія української влади, що з однієї сторони вони говорять, що нібито борються з олігархами, а з іншого - обкладають податками звичайних людей, які чесно заробляють своєю працею. Незабаром влада знову ввімкне "шалений принтер" таких законопроектів, які насправді нічого не вирішують, а тільки обкладають людей додатковими податками", - резюмує Рудик.