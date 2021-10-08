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Рудик спрогнозувала, яким буде перше завдання нового "лояльного" спікера Ради

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 11:41
Рудик спрогнозувала, яким буде перше завдання нового "лояльного" спікера Ради Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Влада поспішає ввести в дію закон про олігархів, який, власне, і став наріжним каменем у її стосунках з екс-головою Верховної ради Дмитром Разумковим. Тому першими завданнями нового "лояльного" спікера буде сприяння провладним ініціативам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера партії "Голос", народного депутата Кіри Рудик.

"Депутатська більшість створила собі проблему і зняла голову, який відмовлявся все це розгрібати. Тому перша задача нового українського спікера буде вирішити питання з так званим законопроектом про олігархів. Друге питання, вирішення якого дуже чекає монобільшість - прийняття податкового законопроекту №5600, який піднімає податки для малого і середнього бізнесу. Фракція "Голос" неодноразово виступала проти нього, адже це абсолютне свавілля. І коли ми запитали міністра фінансів, чи очікує він гроші до бюджету від закону про боротьбу з олігархами, він сказав, що ні", - заявила Рудик.

Крім того, вона наголошує, що податковий законопроект передбачає 20-30 млрд грн, які зберуть з малого та середнього бізнесу.

"Не з олігархів, не з ренти, не з додаткових платежів. Це те, що ляже на плечі людей справи, які щодня працюють. І якраз в цьому є трагедія української влади, що з однієї сторони вони говорять, що нібито борються з олігархами, а з іншого - обкладають податками звичайних людей, які чесно заробляють своєю працею. Незабаром влада знову ввімкне "шалений принтер" таких законопроектів, які насправді нічого не вирішують, а тільки обкладають людей додатковими податками", - резюмує Рудик.

Як повідомлялось, "Голос" разом з іншими представниками демократичної опозиції намагався завадити незаконній відставці голови Верховної ради Дмитра Разумкова. Попри те, що в опозиції не так багато механізмів, фракція протистояла відвертому порушенню закону про регламент в стінах парламенту.

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Кіра Рудик
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