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Рудык рассказала, при каком условии можно остановить запуск "Северного потока-2"

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Киев, Пятница 28 мая 2021 16:43
Рудык рассказала, при каком условии можно остановить запуск "Северного потока-2" Фото: Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Запуск "Северного потока-2" несет прямую энергетическую угрозу не только Украине, но и Европе. Украина должна сформировать коалицию европейских государств и вместе с ними активно противодействовать давлению России.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык в эфире телеканала "Прямой".

По ее словам, вызывает удивление заявление президента о том, что Украина и США имеют одинаковое понимание ситуации вокруг запуска "Северного потока-2", учитывая отказ США накладывать санкции на компании оператора газопровода. Ведь именно из-за отсутствия внешнеполитической работы в этом направлении, сегодня Украина не имеет поддержки от стран-партнеров.

"Власть должна была держать этот вопрос в фокусе международных переговоров с США и Германией. Эта задача не выполнена. В то же время со стороны парламента мы постараемся убедить коллег в Конгрессе США, в конце концов, поддержать санкции против "Северного потока-2". В частности, на прошлой неделе фракция "Голос" вместе с коллегами обратились к Конгрессу США с этим призывом", - заявила Кира Рудык.

На протяжении последних двух лет украинские дипломаты должны были вести системную работу по противодействию "Северному потоку-2", как в переговорах с США, так и со странами Европы, подчеркнула депутат.

"Необходимо сформировать коалицию государств, которая бы имела одинаковую позицию и единым фронтом противодействовала "Северному потоку-2". Это огромная работа, которая к сожалению, пока остановлена. Зато власть не может сказать, как будет действовать в случае запуска газопровода", - добавила парламентарий.

Она также отметила, что в случае ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию, Украина будет терять около 1,5 миллиардов долларов в год. Кроме экономической и энергетической угроз, запуск газопровода несет и прямую опасность Украине из-за риска усиления агрессии со стороны России.

"Наличие газотранспортной системы, через которую сейчас идет российский газ - последний "бронежилет" Украины. Поэтому мы должны сделать все, чтобы не допустить запуска "Северного потока-2", - резюмировала она.

Напомним, 20 мая Госдеп США объявил о прекращении санкций против Nord Stream 2 AG. Однако следующего дня США наложили санкции на 13 российских судов, участвующих в реализации проекта, и ряд российских организаций.

Как писало РБК-Украина, президент США Джо Байден считает санкции против "Северного потока-2" непродуктивными.

Впоследствии в Польше заявили, что разочарованы решениями США по "Северному потоку-2", в результате которых могут обнулить санкции.

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