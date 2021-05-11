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Рудык о подозрении Медведчуку: насколько эффективно отработает СБУ и прокуратура, пока под вопросом

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 21:40
Рудык о подозрении Медведчуку: насколько эффективно отработает СБУ и прокуратура, пока под вопросом Фото: Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Сообщение о подозрении Виктору Медведчуку демонстрирует, что власть начала действовать не путем санкций, а путем выдвижения подозрений. Но смогут ли правоохранители показать слаженные действия в розыске подозреваемого - пока вопрос.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык в эфире "Еспресо".

По ее мнению, дело Медведчука теперь крайне важно довести до суда. Ведь только справедливый приговор сможет доказать, что в Украине нельзя действовать против государства.

"Радует то, что власть пошла не путем санкций, а путем вручения подозрений. Их можно довести до суда и получить приговор, который наконец восстановит справедливость по всем преступлениям, которые могли быть совершены этими конкретными депутатами в нашей стране", - подчеркнула нардеп.

Парламентарий также подчеркнула, что сегодня нужны быстрые и слаженные действия Службы безопасности Украины и Офиса генпрокуратуры. Ведь не исключено, что Медведчук с женой попытаются спрятаться от украинского правосудия в другом государстве.

"Мы внимательно следим за тем, как дальше будут действовать правоохранители. Пока господина Медведчука ищут в Украине, а его жена публикует фотографии из-за границы. Насколько эффективно сейчас отработает СБУ и прокуратура, остается открытым вопросом", - добавила Кира Рудик.

Она также подчеркнула, что политическая сила "Голос" абсолютно поддерживает выдвижение подозрения Медведчуку и будет надеяться на максимальную эффективность уголовного дела.

"Конечно, мне и всей партии "Голос" хочется верить в то, что еще при этой политической каденции удастся привести к ответственности людей, которые разворовывают Украину и вредят ей изнутри", - резюмировала Рудык.

Напомним, сегодня Виктору Медведчуку объявили подозрение в совершении государственной измены. Еще одно подозрение объявили соратнику Медведчука - Тарасу Козаку. Как рассказали в офисе генерального прокурора, подозрения Медведчуку и Козаку касаются сразу трех эпизодов.

По данным Службы безопасности Украины, Козак сейчас находится в России, а Медведчук - на территории Украины, однако точное его местонахождение неизвестно.

Как известно, в феврале СНБО объявил о санкциях против Козака и его телеканалов. Позже санкции наложили на Медведчука и его окружение, в частности на жену - Оксану Марченко.

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