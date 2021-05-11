Рудык о подозрении Медведчуку: насколько эффективно отработает СБУ и прокуратура, пока под вопросом

Сообщение о подозрении Виктору Медведчуку демонстрирует, что власть начала действовать не путем санкций, а путем выдвижения подозрений. Но смогут ли правоохранители показать слаженные действия в розыске подозреваемого - пока вопрос.

По ее мнению, дело Медведчука теперь крайне важно довести до суда. Ведь только справедливый приговор сможет доказать, что в Украине нельзя действовать против государства.

"Радует то, что власть пошла не путем санкций, а путем вручения подозрений. Их можно довести до суда и получить приговор, который наконец восстановит справедливость по всем преступлениям, которые могли быть совершены этими конкретными депутатами в нашей стране", - подчеркнула нардеп.

Парламентарий также подчеркнула, что сегодня нужны быстрые и слаженные действия Службы безопасности Украины и Офиса генпрокуратуры. Ведь не исключено, что Медведчук с женой попытаются спрятаться от украинского правосудия в другом государстве.

"Мы внимательно следим за тем, как дальше будут действовать правоохранители. Пока господина Медведчука ищут в Украине, а его жена публикует фотографии из-за границы. Насколько эффективно сейчас отработает СБУ и прокуратура, остается открытым вопросом", - добавила Кира Рудик.

Она также подчеркнула, что политическая сила "Голос" абсолютно поддерживает выдвижение подозрения Медведчуку и будет надеяться на максимальную эффективность уголовного дела.

"Конечно, мне и всей партии "Голос" хочется верить в то, что еще при этой политической каденции удастся привести к ответственности людей, которые разворовывают Украину и вредят ей изнутри", - резюмировала Рудык.