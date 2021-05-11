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Рудик про підозру Медведчуку: наскільки ефективно відпрацює СБУ та прокуратура, поки є питанням

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 21:40
Рудик про підозру Медведчуку: наскільки ефективно відпрацює СБУ та прокуратура, поки є питанням Фото: Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Повідомлення про підозру Віктору Медведчуку демонструє, що влада почала діяти не шляхом санкцій, а шляхом висування підозр. Але чи зможуть правоохоронці показати злагоджені дії у розшуку підозрюваного - поки є питанням.

Про це заявила лідер партії "Голос" Кіра Рудик в ефірі "Еспресо".

На її думку, справу Медведчука тепер вкрай важливо довести до суду. Адже лише справедливий вирок зможе довести, що в Україні не можна діяти проти держави.

"Радує те, що влада пішла не шляхом санкцій, а шляхом вручення підозр. Їх можна довести до суду та отримати вирок, який нарешті відновить справедливість щодо всіх злочинів, які могли бути скоєні цими конкретними депутатами в нашій країні", - наголосила нардеп.

Парламентар також наголосила, що сьогодні потрібні швидкі та злагоджені дії Служби безпеки України та Офісу генпрокуратури. Адже не виключено, що Медведчук із дружиною спробують сховатись від українського правосуддя в іншій державі.

"Ми уважно слідкуємо за тим, як далі діятимуть правоохоронці. Наразі пана Медведчука шукають в Україні, а його дружина публікує фотографії з за кордону. Наскільки ефективно зараз відпрацює СБУ та прокуратура, залишається відкритим питанням", - додала Кіра Рудик.

Вона також наголосила, що політична сила "Голос" абсолютно підтримує висунення підозри Медведчуку та сподіватиметься на максимальну ефективність кримінальної справи.

"Звичайно, мені і всій партії "Голос" хочеться вірити в те, що ще за цієї політичної каденції вдасться привести до відповідальності людей, які розкрадають Україну та шкодять їй зсередини", - резюмувала Рудик.

Нагадаємо, сьогодні Віктору Медведчуку оголосили підозру у вчиненні державної зради. Ще одну підозру оголосили соратнику Медведчука - Тарасу Козаку. Як розповіли в Офісі генерального прокурора, підозри Медведчуку та Козака стосуються відразу трьох епізодів.

За даними Служби безпеки України, Козак наразі перебуває в Росії, а Медведчук - на території України, однак точне його місцезнаходження невідоме.

Як відомо, у лютому РНБО оголосила про санкції проти Козака та його телеканалів. Пізніше санкції наклали на Медведчука та його оточення, зокрема на дружину - Оксану Марченко.

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