Рудик про підозру Медведчуку: наскільки ефективно відпрацює СБУ та прокуратура, поки є питанням
Повідомлення про підозру Віктору Медведчуку демонструє, що влада почала діяти не шляхом санкцій, а шляхом висування підозр. Але чи зможуть правоохоронці показати злагоджені дії у розшуку підозрюваного - поки є питанням.
Про це заявила лідер партії "Голос" Кіра Рудик в ефірі "Еспресо".
На її думку, справу Медведчука тепер вкрай важливо довести до суду. Адже лише справедливий вирок зможе довести, що в Україні не можна діяти проти держави.
"Радує те, що влада пішла не шляхом санкцій, а шляхом вручення підозр. Їх можна довести до суду та отримати вирок, який нарешті відновить справедливість щодо всіх злочинів, які могли бути скоєні цими конкретними депутатами в нашій країні", - наголосила нардеп.
Парламентар також наголосила, що сьогодні потрібні швидкі та злагоджені дії Служби безпеки України та Офісу генпрокуратури. Адже не виключено, що Медведчук із дружиною спробують сховатись від українського правосуддя в іншій державі.
"Ми уважно слідкуємо за тим, як далі діятимуть правоохоронці. Наразі пана Медведчука шукають в Україні, а його дружина публікує фотографії з за кордону. Наскільки ефективно зараз відпрацює СБУ та прокуратура, залишається відкритим питанням", - додала Кіра Рудик.
Вона також наголосила, що політична сила "Голос" абсолютно підтримує висунення підозри Медведчуку та сподіватиметься на максимальну ефективність кримінальної справи.
"Звичайно, мені і всій партії "Голос" хочеться вірити в те, що ще за цієї політичної каденції вдасться привести до відповідальності людей, які розкрадають Україну та шкодять їй зсередини", - резюмувала Рудик.
Нагадаємо, сьогодні Віктору Медведчуку оголосили підозру у вчиненні державної зради. Ще одну підозру оголосили соратнику Медведчука - Тарасу Козаку. Як розповіли в Офісі генерального прокурора, підозри Медведчуку та Козака стосуються відразу трьох епізодів.
За даними Служби безпеки України, Козак наразі перебуває в Росії, а Медведчук - на території України, однак точне його місцезнаходження невідоме.
Як відомо, у лютому РНБО оголосила про санкції проти Козака та його телеканалів. Пізніше санкції наклали на Медведчука та його оточення, зокрема на дружину - Оксану Марченко.