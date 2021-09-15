Рудык назвала предложения "Голоса" для деолигархизации и раскритиковала законопроект власти

По ее мнению, прежде всего, нужно обеспечить работу органов, в компетенцию которых входит противодействие олигархату. Так это работает во всем мире.

Рудык убеждена: для действенной деолигархизации Украина имеет все инструменты. Не хватает только политической воли. Антимонопольный комитет должен делать свою работу. Кроме того, необходимо довести до успешного завершения судебную реформу и реформу корпоративного управления, изменить налоговое законодательство. Все эти шаги подробно описаны в антиолигархическом пакете "Голоса".

"Кого бы ни назвали олигархом, как бы ни осуждали, если при этом состояние можно спокойно восстановить в коррумпированных судах - все бесполезно. Так же не секрет, что кроме ренты, олигархи получают прибыли за счет государственных предприятий. Это такие" кормушки", которые существуют очень давно и кормят конкретных людей. Реформа государственного корпоративного управления - это тот шаг, который сможет эти "кормушки" прикрыть. Налоги должны платить крупные компании, которые сейчас этого избегают", - подчеркнула Рудык.

Она также добавила, что "Голос" подал большое количество правок к законопроекту власти и не будет его поддерживать в том виде, в котором он сейчас.

"Одно из наших предложений - замена органа, который определяет, кто олигарх, а кто нет. Чтобы это был не СНБО, а комиссия независимых экспертов, в частности, международников. А в целом, самая большая проблема действующей власти, кроме отсутствия стратегии, это попытка делать все в "ручном" режиме, по указанию "сверху". Это абсолютно ложный путь", - считает нардеп.