Рудык назвала предложения "Голоса" для деолигархизации и раскритиковала законопроект власти

Украинская экономика не сможет оздоровиться, если будет скована монополиями. Но так называемый антиолигархический законопроект власти точно не решит эту проблему.
Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.
По ее мнению, прежде всего, нужно обеспечить работу органов, в компетенцию которых входит противодействие олигархату. Так это работает во всем мире.
Рудык убеждена: для действенной деолигархизации Украина имеет все инструменты. Не хватает только политической воли. Антимонопольный комитет должен делать свою работу. Кроме того, необходимо довести до успешного завершения судебную реформу и реформу корпоративного управления, изменить налоговое законодательство. Все эти шаги подробно описаны в антиолигархическом пакете "Голоса".
"Кого бы ни назвали олигархом, как бы ни осуждали, если при этом состояние можно спокойно восстановить в коррумпированных судах - все бесполезно. Так же не секрет, что кроме ренты, олигархи получают прибыли за счет государственных предприятий. Это такие" кормушки", которые существуют очень давно и кормят конкретных людей. Реформа государственного корпоративного управления - это тот шаг, который сможет эти "кормушки" прикрыть. Налоги должны платить крупные компании, которые сейчас этого избегают", - подчеркнула Рудык.
Она также добавила, что "Голос" подал большое количество правок к законопроекту власти и не будет его поддерживать в том виде, в котором он сейчас.
"Одно из наших предложений - замена органа, который определяет, кто олигарх, а кто нет. Чтобы это был не СНБО, а комиссия независимых экспертов, в частности, международников. А в целом, самая большая проблема действующей власти, кроме отсутствия стратегии, это попытка делать все в "ручном" режиме, по указанию "сверху". Это абсолютно ложный путь", - считает нардеп.
Напомним, 2 сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.
10 сентября Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.