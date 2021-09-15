Рудик назвала пропозиції "Голосу" для деолігархізації і розкритикувала законопроект влади

Українська економіка не зможе оздоровитися, якщо буде скована монополіями. Але так званий антиолігархічний законопроект влади точно не вирішить цієї проблеми.
Про це заявила лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик.
На її думку, перш за все, треба забезпечити роботу органів, в компетенцію яких входить протидія олігархату. Так це працює в усьому світі.
Рудик переконана: для дієвої деолігархізації Україна має всі інструменти. Не вистачає тільки політичної волі. Антимонопольний комітет повинен робити свою роботу. Крім того, необхідно довести до успішного завершення судову реформу і реформу корпоративного управління, змінити податкове законодавство. Всі ці кроки детально описані в антиолігархічному пакеті "Голосу".
"Кого б не назвали олігархом, як би не засуджували, якщо при цьому статки можна спокійно відновити в корумпованих судах - все марно. Так само не секрет, що крім ренти, олігархи отримують прибутки коштом державних підприємств. Це такі "годівниці", які існують дуже давно і годують конкретних людей. Реформа державного корпоративного управління - це той крок, який зможе ці "годівниці" прикрити. Податки мають сплачувати великі компанії, які зараз цього уникають", - наголосила Рудик.
Вона також додала, що "Голос" подав велику кількість правок до законопроекту влади і не буде його підтримувати в тому вигляді, в якому він зараз.
"Одна з наших пропозицій - заміна органу, який визначає, хто олігарх, а хто ні. Щоб це була не РНБО, а комісія незалежних експертів, зокрема, міжнародників. А загалом, найбільша проблема діючої влади, крім відсутності стратегії, це спроба робити все у "ручному" режимі, за вказівкою "згори". Це абсолютно хибний шлях", - вважає нардеп.
Нагадаємо, 2 вересня уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.
10 вересня Разумков направив законопроект для отримання висновку в Венеційську комісію.