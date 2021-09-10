Рада отправит законопроект "об олигархах" на проверку Венецианской комиссии

Законопроект № 5599 "об олигархах" направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламента Дмитрия Разумкова.

"Он направлен", - сказал Разумков.

Спикер парламента напомнил, что с просьбой направить законопроект в Венецианскую комиссию к нему обратились четыре оппозиционные фракции и представитель Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Она отмечала несоответствие Конституции Украины законопроекта и нарушение прав человека, заложенные в нем.

После этого, обращение в Венецианскую комиссию поддержали 4 фракции парламента.