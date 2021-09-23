Рудык инициировала законопроект о финансовой поддержке предпринимателей во время локдауна

Адаптация бюджета - это всегда о готовности ответственно смотреть правде в глаза и бороться с теми вызовами, которые возникают. Как никогда актуальный вызов сейчас - очередная волна пандемии, но власть, похоже, не готова его принять.

"Голос" требует, чтобы Кабмин направил финансирование на поддержку предпринимателей.

"Многие вызовы являются неожиданными для действующего правительства. Зима приходит неожиданно, осенняя эпидемия приходит неожиданно и, я гарантирую, первый снег тоже станет неожиданностью. Еще в июне мы с командой "Голоса" говорили: "Нужно готовиться к осени, планировать субсидии для компенсации цен на газ, закупать кислородные станции для больниц и планировать средства для поддержки предпринимателей". Сейчас конец сентября и вы удивитесь: нам безотлагательно нужно планировать субсидии для компенсации цен на газ, закупать кислородные станции для больниц и выделять средства для поддержки предпринимателей", - отметила нардеп.

Рудык отметила, что люди, которые имеют собственное дело, всегда последние в приоритетах власти, но они первые в приоритете "Голоса". Именно поэтому партия "Голос" предлагает, чтобы средства, которые планируют направить на округа депутатам, выделили на поддержку предпринимателей во время локдауна. В законопроекте, который подала наша команда, на это заложено 10 млрд гривен. Этого хватит, чтобы предоставить кредиты тем, чье дело может не пережить локдаун. В то же время, это не отменяет необходимости принять другие инициативы "Голоса" по поддержке малого и среднего бизнеса.

"Мы также предлагаем отменить ЕСВ, ввести мораторий на проверки и возможность работать во время локдауна для предприятий. Если власть не может поддержать людей финансово, то зачем такая власть? Каждый предприниматель скажет вам, что справится сам, но сегодня, когда мы просматриваем бюджет, мы должны сделать так, чтобы было чем помочь людям, которые держат на своих плечах нашу экономику, которые платят налоги и благодаря которым мы можем вступить в следующий год с экономическим ростом, вместо того, чтобы вступить со стагнацией", - подчеркнула лидер "Голоса".