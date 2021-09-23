Рудик ініціювала законопроект про фінансову підтримку підприємців під час локдауну

Адаптація бюджету - це завжди про готовність відповідально дивитися правді в очі й боротися з тими викликами, які постають. Як ніколи актуальний виклик зараз - чергова хвиля пандемії, але влада, схоже, не готова його прийняти.

"Голос" вимагає, щоб Кабмін направив фінансування на підтримку підприємців.

"Чимало викликів чомусь є несподіваними для діючого уряду. Зима приходить несподівано, осіння епідемія приходить несподівано і, я гарантую, перший сніг теж стане несподіванкою. Ще в червні ми з командою "Голосу" говорили: "Потрібно готуватися до осені, планувати субсидії для компенсації цін на газ, закуповувати кисневі станції для лікарень і планувати кошти для підтримки підприємців". Зараз кінець вересня і ви здивуєтеся: нам невідкладно потрібно планувати субсидії для компенсації цін на газ, закупляти кисневі станції для лікарень і виділяти кошти для підтримки підприємців", - зауважила нардеп.

Рудик наголосила, що люди, які мають власну справу, завжди останні в пріоритетах влади, але вони є першими в пріоритеті "Голосу". Саме тому партія "Голос" пропонує, щоб кошти, які планують направити на округи депутатам, виділили на підтримку підприємців під час локдауну. У законопроекті, який подала наша команда, на це закладено 10 млрд гривень. Цього вистачить, щоб надати кредити тим, чия справа може не пережити локдаун. Водночас, це не скасовує необхідності ухвалити інші ініціативи "Голосу" з підтримки малого та середнього бізнесу.

"Ми також пропонуємо відмінити ЄСВ, запровадити мораторій на перевірки і можливість працювати під час локдауну для підприємств. Якщо влада неспроможна підтримати людей фінансово, то навіщо така влада? Кожен підприємець скаже вам, що впорається сам, але сьогодні, коли ми переглядаємо бюджет, ми мусимо зробити так, щоб було чим допомогти людям, які тримають на своїх плечах нашу економіку, які сплачують податки і завдяки яким ми можемо вступити в наступний рік з економічним зростанням, замість того, щоб вступити зі стагнацією", - підкреслила лідерка "Голосу".