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Рудик: "Голос" требует рассмотреть на внеочередном заседании ВР проект о помощи бизнесу

Автор: РБК-Украина

Партия "Голос" требует рассмотреть на ближайшем внеочередном заседании Верховной рады законопроект о помощи бизнесу на время карантина (№5346).

Об этом заявила лидер "Голоса" Кира Рудик на официальном сайте политсилы.

"Большинство малых и средних предприятий могут продержаться в условиях остановки деятельности не более 2 месяцев. А у нас новые и новые локдауны, о которых власть не предупреждает. Только ресторанный бизнес за 2020 год потерял более 6 млрд грн. 4 тысячи заведений закрылись. А это - десятки тысяч рабочих мест", - отмечает Рудик.

Поэтому, по ее словам, "Голос" предлагает освободить от уплаты ЕСВ закрытые предприятия, ввести мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки, расширить право на получение 8 тыс. грн госвыплат и дать возможности для установления локальных льгот.

"Мы искренне благодарны нашим партнерам из бизнес-сообщества за сотрудничество и поддержку нашей инициативы. Мы требуем рассмотреть (законопроект №5346, - ред.) в парламенте на ближайшем внеочередном заседании", - добавила Рудик.

Напомним, партия "Голос" зарегистрировала законопроект №5346, который предусматривает поддержку бизнеса на время локдауна, 8 апреля.

Законопроект поддержали около 20 бизнес-ассоциаций, в частности Союз украинских предпринимателей, Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Федерация работодателей Украины, Украинский совет бизнеса и ее члены.

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Новости Украины ПарламентбизнесПартия ГолосКира Рудик
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