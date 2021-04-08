"Голос" зарегистрировал законопроект о поддержке бизнеса на период локдауна

Партия "Голос" зарегистрировала законопроект №5346 , который предусматривает поддержку бизнеса на время локдауна. В частности, мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки и освобождение от уплаты ЕСВ всех предприятий, которые вынуждены закрыться на время карантина.

По ее словам, законопроект "Голоса" предусматривает:

освобождение от уплаты ЕСВ для всех предприятий, которые вынуждены закрыться на время карантина, в частности освободить от уплаты ЕСВ за наемных работников;

введение моратория на все плановые неналоговые проверки и сохранение моратория на налоговые проверки, который во многих городах сейчас игнорируют из-за попытки отменить его постановлением правительства;

предоставление права местным властям при необходимости уменьшать ставки местных налогов и сборов. Это поможет поддержать локальный бизнес, если в местном бюджете есть на это ресурсы;

расширение возможности получить обещанные 8 тысяч гривен выплаты от государства, если деятельность предприятия подпадает под определенный перечень не только по основным КВЭДам, но и за первыми пяти.

"Третий за год локдаун ставит под угрозу запас прочности как украинских предприятий, так и работников. Единственная запланированная помощь от властей на сегодня - разовая выплата 8 тысяч гривен. Но закон должен вступить в силу только. Этого недостаточно! Поэтому мы предложили реальные механизмы поддержки предпринимателей и выложили их в нашем законопроекте", - заявила Рудик.

Вместе с тем партия требует созвать внеочередное заседание Верховной рады, чтобы принять этот законопроект и другие решения, необходимые для защиты предпринимателей и работников, защиты страны от агрессии РФ и защиты граждан от коронавируса.

"Верховная рада не впервые будет выполнять "домашнюю работу" правительства по экстренной помощи в кризис. Мы призываем парламент объединиться и найти выход из созданного правительством кризиса. Сейчас критически важно поддержать предпринимателей и сохранить рабочие места. И Верховная рада должна это сделать", - резюмировала лидер "Голоса".