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Рудик: "Голос" вимагає розглянути на позачерговому засіданні ВР проект про допомогу бізнесу

Автор: РБК-Україна

Партія "Голос" вимагає розглянути на найближчому позачерговому засіданні Верховної ради законопроект про допомогу бізнесу на час карантину (№5346).

Про це заявила лідер "Голосу" Кіра Рудик на офіційному сайті політсили.

"Більшість малих та середніх підприємств можуть протриматися в умовах зупинки діяльності не більше 2 місяців. А у нас нові та нові локдауни, про які влада не попереджає. Лише ресторанний бізнес за 2020 рік втратив понад 6 млрд грн 4 тисячі закладів закрилися. А це - десятки тисяч робочих місць", - зазначає Рудик.

Тому, за її словами, "Голос" пропонує звільнити від сплати ЄСВ закриті підприємства, запровадити мораторій на податкові та планові неподаткові перевірки, розширити право на отримання 8 тис. грн держвиплат та дати можливості для встановлення локальних пільг.

"Ми щиро вдячні нашим партнерам з бізнес-спільноти за співпрацю та підтримку нашої ініціативи. Ми вимагаємо розглянути (законопроект №5346, - ред.) в парламенті на найближчому позачерговому засіданні", - додала Рудик.

Нагадаємо, партія "Голос" зареєструвала законопроект №5346, який передбачає підтримку бізнесу на час локдауну, 8 квітня.

Законопроект підтримали близько 20 бізнес-асоціацій, зокрема Спілка українських підприємців, Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, Федерація роботодавців України, Українська рада бізнесу та її члени.

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Новини України ПарламентбизнесПартія ГолосКіра Рудик
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