Рубіо про зустріч з РФ: перемовин щодо України не було, ми не малювали лінії на мапі

Він зазначив, що мова не йде про довіру до росіян, а йдеться про дії - або вони серйозно налаштовані зупинити війну або вони висувають максималістські вимоги, "які, як вони знають, не можуть бути виконані, тоді буде зрозумілим, що вони несерйозно ставляться до цього".

"Але ми повинні це перевірити, так? Це єдиний спосіб дізнатися, чи можливо це, чи ні. І ми були дуже чіткі з росіянами. Не було ніяких переговорів. Ми не сідали над картою і не починали малювати лінії", - сказав він.

За словами Рубіо, представники США дали чітко зрозуміти, що якщо росіяни зацікавлені (малювати лінії, - ред), США не можуть нічого робити, як і не можуть співпрацювати економічно, не можуть взаємодіяти "в купі інших речей".

Водночас, Рубіо впевнений, що вони хочуть цього (малювати лінії, - ред), але "вони не можуть цього отримати, це не може статися, поки не закінчиться війна".

"І це було нашою думкою: якщо ви хочете мати тіснішу співпрацю зі Сполученими Штатами з багатьох інших питань по всьому світу, як геополітичних, так і економічних, ця війна має закінчитися. Тому нам потрібно перевірити, наскільки серйозно вони ставляться до цього", - зазначив він.