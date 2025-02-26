Рубио о встрече с РФ: переговоров по Украине не было, мы не рисовали линии на карте

Он отметил, что речь не идет о доверии к россиянам, а речь идет о действиях - или они серьезно настроены остановить войну или они выдвигают максималистские требования, "которые, как они знают, не могут быть выполнены, тогда будет понятно, что они несерьезно относятся к этому".

"Но мы должны это проверить, да? Это единственный способ узнать, возможно ли это или нет. И мы были очень четкими с россиянами. Не было никаких переговоров. Мы не садились над картой и не начинали рисовать линии", - сказал он.

По словам Рубио, представители США дали четко понять, что если россияне заинтересованы (рисовать линии, - ред), США не могут ничего делать, как и не могут сотрудничать экономически, не могут взаимодействовать "в куче других вещей".

В то же время, Рубио уверен, что они хотят этого (рисовать линии, - ред), но "они не могут этого получить, это не может произойти, пока не закончится война".

"И это было нашей мыслью: если вы хотите иметь более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами по многим другим вопросам по всему миру, как геополитическим, так и экономическим, эта война должна закончиться. Поэтому нам нужно проверить, насколько серьезно они относятся к этому", - отметил он.