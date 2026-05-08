США "не хотят тратить время" на безрезультатные усилия по миру в Украине, - Рубио

США готовы выступать в роли посредника в мирных переговорах между Украиной и Россией, но не хотят тратить время, если их усилия не будут давать результатов.

"Мы выполняли и пытались выполнять роль посредника в этом процессе. Пока что это не принесло плодотворных результатов по ряду причин. Мы по-прежнему готовы выполнять эту роль, если она может быть продуктивной", - сказал Рубио.

По его словам, США не хотят "тратить свое время и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса".

"Если мы увидим возможность выступить в роли посредника, который сблизит обе стороны для заключения мирного соглашения, мы бы хотели ею воспользоваться. Наша позиция, в конце концов, такова: эта война - это трагедия", - добавил госсекретарь США.