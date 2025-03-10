Рубио заявил, что план Украины о частичном прекращении огня "имеет перспективы"

Накануне переговоров в Саудовской Аравии между американскими и украинскими чиновниками госсекретарь США Марко Рубио заявил, что видит перспективы в предложении Украины о частичном прекращении огня для завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

"Я не говорю, что этого достаточно, но это та уступка, которую нужно увидеть, чтобы завершить конфликт", - добавил в понедельник Рубио.

По данным СМИ, ожидается, что Киев предложит воздушное и морское перемирие с Россией во время переговоров с американской делегацией во вторник.

ВВС добавляет, что Россия ранее отказывалась от идеи временного прекращения огня, утверждая, что это попытка выиграть время и предотвратить военный крах Украины.

Также перед встречей в Джидде Рубио сказал, что важно "четко определить намерения Украины" относительно мирного соглашения. По его словам, страна должна "быть готова делать сложные вещи, как и россияне будут вынуждены делать сложные вещи", чтобы завершить войну.

"Я не ставлю никаких условий относительно того, что они должны или должны делать. Мы хотим услышать, на что они готовы идти, и сравнить это с тем, что хотят россияне, а потом посмотреть, насколько мы отличаемся", - отметил госсекретарь.

Рубио отметил, что обе стороны должны осознать, что "нет военного решения" этого конфликта и что его можно решить только с помощью "дипломатических средств".

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между украинской и американской делегациями.

Президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами отметил, что со стороны Украины будет четкая настроенность на конструктив. Зеленский надеется, что удастся обсудить и согласовать "необходимые решения и шаги".

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, но участия в переговорах он не будет принимать.