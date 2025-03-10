Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 березня, прибув з візитом до Саудівської Аравії. Там у нього пройде низка зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Президент Володимир Зеленський у понеділок прибув до саудівського міста Джидда", - пише Reuters з посиланням на українського чиновника.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, завтра у Саудівській Аравії мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями. Раніше було відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію напередодні цих перемовин, але участі в зустрічі делегацій він не буде брати.

Відомо, що до складу американської делегації увійдуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Водночас до української делегації мають увійти щонайменше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами самого Зеленського, у Саудівській Аравії у нього відбудеться зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом.

"Після цього моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена у мирі", - наголосив Зеленський.

Детальніше про майбутні переговори делегацій - читайте у матеріалі РБК-Україна "Новий раунд. Що відомо про переговори України та США в Саудівській Аравії".

Також варто нагадати, що 18 лютого в Ер-Ріядді відбулися перші з початку повномасштабної війни переговори між делегаціями США та Росії.