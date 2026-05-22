Рубіо заявив про ризики ескалації через напругу навколо Балтії

Під час спілкування з журналістами Рубіо попросили прокоментувати заяви Росії про нібито підготовку країнами Балтії спільних з Україною дронових атак по території РФ. У відповідь глава Держдепартаменту заявив, що такі сигнали викликають занепокоєння через ризики подальшої ескалації.

"Завжди є побоювання, що щось подібне може перерости у щось більше", - сказав Рубіо.

За його словами, країни Балтії мають підстави відчувати загрозу через дії Росії, а США уважно стежать за розвитком ситуації. Також Рубіо повідомив, що Вашингтон працює з НАТО щодо цього питання.

"Ми не хочемо, щоб це призвело до чогось набагато гіршого", - підкреслив держсекретар США.