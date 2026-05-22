UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Рубіо заявив про ризики ескалації через напругу навколо Балтії

22:30 22.05.2026 Пт
1 хв
У США відреагували на нові звинувачення Росії
aimg Юлія Голованова
Фото: Марко Рубіо про можливу ескалацію навколо країн Балтії (GettyImages)

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон стурбований можливим загостренням ситуації навколо країн Балтії після нових звинувачень з боку Росія.

Під час спілкування з журналістами Рубіо попросили прокоментувати заяви Росії про нібито підготовку країнами Балтії спільних з Україною дронових атак по території РФ. У відповідь глава Держдепартаменту заявив, що такі сигнали викликають занепокоєння через ризики подальшої ескалації.

"Завжди є побоювання, що щось подібне може перерости у щось більше", - сказав Рубіо.

За його словами, країни Балтії мають підстави відчувати загрозу через дії Росії, а США уважно стежать за розвитком ситуації. Також Рубіо повідомив, що Вашингтон працює з НАТО щодо цього питання.

"Ми не хочемо, щоб це призвело до чогось набагато гіршого", - підкреслив держсекретар США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кілька країн НАТО таємно розробляють сценарії дій на випадок можливого виходу США з Альянсу або блокування механізмів колективної оборони.

Також повідомлялося, що Росія заявляла про нібито підготовку Україною ударів по РФ з території Латвії. У Ризі та Києві цю інформацію категорично спростували.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТОСполучені Штати АмерикиСанкції проти РосіїБалтия