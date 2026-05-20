Європа готується воювати без США: The Economist дізнався таємний "план Б"

19:30 20.05.2026 Ср
Трамп вже двічі за місяць скасував розгортання військ у Європі. Що далі?
Фото: як Європа готується воювати без США (Getty Images)
Кілька країн НАТО таємно розробляють військові плани на випадок, якщо США вийдуть з альянсу або заблокують колективну оборону. Про це свідчать інтерв'ю зі старшими офіцерами кількох країн.

РБК-Україна коротко переказує статтю The Economist про те, як Європа збирається захищати себе без допомоги США.

Поштовхом стала погроза президента США Дональда Трампа у січні анексувати Гренландію - автономну територію у складі Данського королівства. "Криза в Гренландії стала сигналом тривоги. Ми зрозуміли, що нам потрібен план Б", - заявив шведський чиновник оборони.

Що вже сталося

На початку травня 4000 військовослужбовців танкової бригади "Блек Джек" готувалися до розгортання в Польщі для захисту НАТО від російської загрози. Менш ніж за два тижні розгортання було скасовано - вдруге за місяць.

Раніше Трамп оголосив про виведення 5000 військових з Німеччини та скасував розгортання підрозділу крилатих ракет, який мав заповнити важливу прогалину в обороні Європи.

Причина - гнів президента через відсутність європейської підтримки його війни в Ірані.

Як працює НАТО - і чому без США це складно

НАТО побудоване як симфонічний оркестр з одним диригентом - американським генералом, який керує мережею штабів з тисячами співробітників.

"Лідерство США - це клей, який скріплює альянс. Без них ми, ймовірно, побачили б фрагментацію", - каже Луїс Сімон з Вільного університету Брюсселя.

Жоден з опитаних чиновників не захотів говорити офіційно - побоюючись прискорити вихід Америки. Генсек НАТО Марк Рютте "буквально заборонив говорити про це, оскільки вважає, що це може підлити масла у вогонь", каже один інсайдер The Economist.

Хто може замінити США

Ядром альтернативної структури, принаймні на півночі, стане коаліція країн Балтії, Скандинавії та Польщі. Близько третини членів НАТО "воюватимуть з першого дня" незалежно від статті 5, вважає Едвард Арнольд з лондонського аналітичного центру "RUSI".

"Ніхто не чекатиме, поки португальці з'являться в Північноатлантичній раді для дебатів", - каже він.

Найбільш реальною альтернативою вважаються Об'єднані експедиційні сили під керівництвом Великої Британії - JEF, коаліція десяти переважно балтійських та скандинавських країн зі штаб-квартирою поблизу Лондона.

На відміну від НАТО, JEF "можуть реагувати на ситуації без консенсусу" - і вже мають власні захищені мережі зв'язку та ядерне прикриття завдяки Великій Британії.

Проте у JEF є слабкі місця: відсутні Франція, Німеччина та Польща,а сама Британія, за словами одного з чиновників, "страждає від синдрому Абатства Даунтон - продовжує вдавати, але не має на це коштів".

Нагадаємо, раніше Пентагон скоротив кількість бойових бригадних груп у Європі з чотирьох до трьох - повернувшись до рівня 2021 року. Рішення подається як частина порядку денного "Америка понад усе" і покликане змусити союзників по НАТО брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту.

Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатов спеціальний кореспондент