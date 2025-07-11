Рубіо заявив про "новий підхід" РФ до війни, але Лавров озвучив стару позицію Кремля

Під час зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергій Лавров повторив попередню позицію Кремля щодо врегулювання війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лаврова, якого цитує "РИА Новости".

"Так, ми обговорювали Україну, ми підтвердили ту позицію, яку президент Путін викладав, і в тому числі в черговий раз 3 липня в розмові з президентом Трампом", - заявив міністр.

Варто додати, що, за словами Рубіо, під час переговорів у Малайзії, Російська Федерація (РФ) США "новий та інший підхід" щодо врегулювання війни в Україні. Водночас він не уточнював, що саме він представляє.