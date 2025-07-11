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Рубіо заявив про "новий підхід" РФ до війни, але Лавров озвучив стару позицію Кремля

П'ятниця 11 липня 2025 11:17
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Рубіо заявив про "новий підхід" РФ до війни, але Лавров озвучив стару позицію Кремля Фото: Сергій Лавров, голова Міністерства закордонних справ Росії (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Під час зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергій Лавров повторив попередню позицію Кремля щодо врегулювання війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лаврова, якого цитує "РИА Новости".

"Так, ми обговорювали Україну, ми підтвердили ту позицію, яку президент Путін викладав, і в тому числі в черговий раз 3 липня в розмові з президентом Трампом", - заявив міністр.

Варто додати, що, за словами Рубіо, під час переговорів у Малайзії, Російська Федерація (РФ) США "новий та інший підхід" щодо врегулювання війни в Україні. Водночас він не уточнював, що саме він представляє.

Зустріч Лаврова та Рубіо

Вчора, 10 липня, Рубіо зустрівся з Лавровим у Малайзії. Серед порушених питань була повномасштабна війна в Україні.

Після переговорів Рубіо заявив, що голова Білого дому Дональд Трамп розчарований тим, що Росія не проявляє гнучкості, яка необхідна для завершення війни проти України. За його словами, стратегія Білого дому полягає у продовженні взаємодії з усіма сторонами, які беруть участь у пошуку шляхів розв'язання війни.

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