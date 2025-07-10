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Росія запропонувала "новий підхід" щодо врегулювання війни в Україні, - Рубіо

Четвер 10 липня 2025 16:38
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Росія запропонувала "новий підхід" щодо врегулювання війни в Україні, - Рубіо Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія запропонувала США "новий та інший підхід" щодо врегулювання війни в Україні. Пропозиція буде передана американському президенту Дональду Трампу.

Як повідомляє РБК-Україна, під час пресконференції заявив держсекретар США Марко Рубіо.

За словами Рубіо, під час сьогоднішніх переговорів у Малайзії, Росія запропонувала "новий і інший підхід" щодо України. Однак він не уточнюючи, що саме він із себе представляє.

"Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту", - додав держсекретар США.

Зустріч Рубіо з Лавровим

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, державний секретар США Марко Рубіо провів у Малайзії зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп розчарований тим, що Росія не проявляє гнучкості, яка необхідна для завершення війни проти України.

Рубіо зазначив, що стратегія США в контексті припинення війни РФ проти України полягає в тому, щоб продовжувати взаємодіяти з усіма сторонами, які беруть участь у пошуку вирішення конфлікту.

Голова Держдепу уточнив, що під час зустрічі вони з Лавровим обмінялися ідеями та зауваженнями, які він уже сьогодні ввечері передасть до Вашингтона.

За словами Рубіо, переговори з Лавровим були "відвертими та важливими". Вони обговорили й інші питання, які не пов'язані з війною в Україні. Але цей конфлікт залишався ключовою темою бесіди.

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