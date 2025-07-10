Рубіо після зустрічі з Лавровим: Трамп розчарований, що РФ не проявляє гнучкості для миру

Президент США Дональд Трамп розчарований тим, що Росія не проявляє гнучкості, яка необхідна для завершення війни проти України.

Як передає РБК-Україна , про це держсекретар США Марко Рубіо заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Рубіо зазначив, що стратегія США в контексті припинення війни РФ проти України полягає в тому, щоб продовжувати взаємодіяти з усіма сторонами, які беруть участь у пошуку вирішення конфлікту.

"Я повторив (Лаврову - ред.) те, що говорив президент (Трамп - ред.): і розчарування, і незадоволення відсутністю прогресу в мирних переговорах або руху вперед. Тому ми продовжимо взаємодію", - розповів держсекретар.

Голова Держдепу уточнив, що під час зустрічі вони з Лавровим обмінялися ідеями та зауваженнями, які він уже сьогодні, 10 липня, ввечері передасть до Вашингтона.

За словами Рубіо, переговори з Лавровим були "відвертими і важливими". Вони обговорили й інші питання, які не пов'язані з війною в Україні. Але цей конфлікт залишався ключовою темою бесіди.

"Послухайте, президент цілком ясно висловився. Він розчарований і незадоволений тим, що з боку Росії не проявляється велика гнучкість, необхідна для завершення конфлікту. Ми сподіваємося, що це зміниться", - звернув увагу держсекретар.