Рубио заявил о "новом подходе" РФ к войне, но Лавров озвучил старую позицию Кремля
Во время встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров повторил предыдущую позицию Кремля по урегулированию войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лаврова, которого цитирует "РИА Новости".
"Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом", - заявил министр.
Стоит добавить, что, по словам Рубио, во время переговоров в Малайзии, Российская Федерация (РФ) США "новый и другой подход" по урегулированию войны в Украине. В то же время он не уточнял, что именно он представляет.
Встреча Лаврова и Рубио
Вчера, 10 июля, Рубио встретился с Лавровым в Малайзии. Среди затронутых вопросов была полномасштабная война в Украине.
После переговоров Рубио заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп разочарован тем, что Россия не проявляет гибкости, которая необходима для завершения войны против Украины. По его словам, стратегия Белого дома заключается в продолжении взаимодействия со всеми сторонами, которые участвуют в поиске путей решения войны.
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