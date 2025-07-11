Рубио заявил о "новом подходе" РФ к войне, но Лавров озвучил старую позицию Кремля

Во время встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров повторил предыдущую позицию Кремля по урегулированию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лаврова, которого цитирует "РИА Новости".

"Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом", - заявил министр.

Стоит добавить, что, по словам Рубио, во время переговоров в Малайзии, Российская Федерация (РФ) США "новый и другой подход" по урегулированию войны в Украине. В то же время он не уточнял, что именно он представляет.