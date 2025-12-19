Рубіо запевнив, що ескалація з Росією через Венесуелу не загрожує США

Він пояснив, що адміністрація президента США Дональда Трампа активно нарощує військову присутність у Карибському басейні, включно з тисячами військових, авіаносцем, бойовими кораблями та винищувачами, проте очікує від Москви лише риторичної підтримки режиму Мадуро.

"Ми не бачимо загрози ескалації з Росією у зв’язку з ситуацією у Венесуелі", - підкреслив державний секретар США.

До речі, крім нарощування військової присутності, адміністрація Трампа уже неодноразово провела удари по підозрюваних наркокораблях, затримала санкційний нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели, а також оголосила "блокаду" всіх санкційних танкерів, що входять та виходять з країни.

Дональд Трамп також неодноразово заявляв про можливі наземні удари по Венесуелі у найближчому майбутньому.

Рубіо також підкреслив, що всі ці дії не потребують схвалення Конгресу та не означають прямого переходу до війни, а спрямовані на захист міжнародного судноплавства та підтримку стабільності у регіоні.

Зазначимо, що у четвер Міністерство закордонних справ Росії висловило сподівання, що адміністрація Трампа не допустить фатальної помилки у відносинах з Венесуелою та висловило стурбованість діями США, які можуть загрожувати міжнародному судноплавству.

Попри тісні зв’язки між Венесуелою та Росією, стратегічний документ Трампа наголошує на прагненні США відновити домінування у Західній півкулі та пропонує повернення доктрини Монро, яка проголошувала регіон зоною впливу Вашингтона.

Отож поки США демонструють готовність до активних дій у регіоні, одночасно запевняючи, що конфлікт з Росією через Венесуелу поки що не є загрозою для прямого протистояння.