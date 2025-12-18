Мадуро заявив, що Трамп прагне захопити ресурси та територію Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що Дональд Трамп розкрив свої "справжні мотиви" щодо південноамериканської країни, заявивши, що вона вкрала американську "нафту, землю та інші активи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами Мадуро, заява Трампа показує, що США насправді прагнуть зміни режиму, а також володіння територією та ресурсами Венесуели.

Раніше США характеризували нарощування військово-морських сил поблизу країни як спрямоване на боротьбу з незаконним обігом наркотиків.

"Це просто розпалювання війни та колоніалізм, і ми вже стільки разів говорили про це, і тепер усі бачать правду. Правда розкрита", – сказав Мадуро.

Він вважає, що справжня мета США у Венесуелі – зміна режиму, щоб встановити "маріонетковий уряд", який не протримається 47 годин і передасть Конституцію, суверенітет і всі багатства, перетворивши Венесуелу на колонію.