Рубио заверил, что эскалация с Россией из-за Венесуэлы не угрожает США

Он пояснил, что администрация президента США Дональда Трампа активно наращивает военное присутствие в Карибском бассейне, включая тысячи военных, авианосцем, боевыми кораблями и истребителями, однако ожидает от Москвы только риторической поддержки режима Мадуро.

"Мы не видим угрозы эскалации с Россией в связи с ситуацией в Венесуэле", - подчеркнул государственный секретарь США.

Кстати, кроме наращивания военного присутствия, администрация Трампа уже неоднократно провела удары по подозреваемым наркокораблям, задержала санкционный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы, а также объявила "блокаду" всех санкционных танкеров, входящих и выходящих из страны.

Дональд Трамп также неоднократно заявлял о возможных наземных ударах по Венесуэле в ближайшем будущем.

Рубио также подчеркнул, что все эти действия не требуют одобрения Конгресса и не означают прямого перехода к войне, а направлены на защиту международного судоходства и поддержание стабильности в регионе.

Отметим, что в четверг Министерство иностранных дел России выразило надежду, что администрация Трампа не допустит роковой ошибки в отношениях с Венесуэлой и выразило обеспокоенность действиями США, которые могут угрожать международному судоходству.

Несмотря на тесные связи между Венесуэлой и Россией, стратегический документ Трампа отмечает стремление США восстановить доминирование в Западном полушарии и предлагает возвращение доктрины Монро, которая провозглашала регион зоной влияния Вашингтона.

Поэтому пока США демонстрируют готовность к активным действиям в регионе, одновременно уверяя, что конфликт с Россией из-за Венесуэлы пока не является угрозой для прямого противостояния.