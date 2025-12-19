Рубіо запевнив, що ескалація з Росією через Венесуелу не загрожує США
Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що США не стурбовані ескалацією з Росією через Венесуелу.
Як пише РБК-Україна, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час підсумкової пресконференції в Держдепартаменті, пише Reuters.
Він пояснив, що адміністрація президента США Дональда Трампа активно нарощує військову присутність у Карибському басейні, включно з тисячами військових, авіаносцем, бойовими кораблями та винищувачами, проте очікує від Москви лише риторичної підтримки режиму Мадуро.
"Ми не бачимо загрози ескалації з Росією у зв’язку з ситуацією у Венесуелі", - підкреслив державний секретар США.
До речі, крім нарощування військової присутності, адміністрація Трампа уже неодноразово провела удари по підозрюваних наркокораблях, затримала санкційний нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели, а також оголосила "блокаду" всіх санкційних танкерів, що входять та виходять з країни.
Дональд Трамп також неодноразово заявляв про можливі наземні удари по Венесуелі у найближчому майбутньому.
Рубіо також підкреслив, що всі ці дії не потребують схвалення Конгресу та не означають прямого переходу до війни, а спрямовані на захист міжнародного судноплавства та підтримку стабільності у регіоні.
Зазначимо, що у четвер Міністерство закордонних справ Росії висловило сподівання, що адміністрація Трампа не допустить фатальної помилки у відносинах з Венесуелою та висловило стурбованість діями США, які можуть загрожувати міжнародному судноплавству.
Попри тісні зв’язки між Венесуелою та Росією, стратегічний документ Трампа наголошує на прагненні США відновити домінування у Західній півкулі та пропонує повернення доктрини Монро, яка проголошувала регіон зоною впливу Вашингтона.
Отож поки США демонструють готовність до активних дій у регіоні, одночасно запевняючи, що конфлікт з Росією через Венесуелу поки що не є загрозою для прямого протистояння.
Протистояння США і Венесуели
Нагадаємо, 18 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що Дональд Трамп прагне захопити ресурси та територію Венесуели.
Це сталось після того, як двома днями раніше президент США Дональд Трамп заявив, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод. За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".
У відповідь на це влада Венесуели розпорядилася залучити військово-морські сили для супроводу суден із нафтопродуктами, що виходять з національних портів.