Рубио заверил, что эскалация с Россией из-за Венесуэлы не угрожает США
Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что США не обеспокоены эскалацией с Россией из-за Венесуэлы.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время итоговой пресс-конференции в Госдепартаменте, пишет Reuters.
Он пояснил, что администрация президента США Дональда Трампа активно наращивает военное присутствие в Карибском бассейне, включая тысячи военных, авианосцем, боевыми кораблями и истребителями, однако ожидает от Москвы только риторической поддержки режима Мадуро.
"Мы не видим угрозы эскалации с Россией в связи с ситуацией в Венесуэле", - подчеркнул государственный секретарь США.
Кстати, кроме наращивания военного присутствия, администрация Трампа уже неоднократно провела удары по подозреваемым наркокораблям, задержала санкционный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы, а также объявила "блокаду" всех санкционных танкеров, входящих и выходящих из страны.
Дональд Трамп также неоднократно заявлял о возможных наземных ударах по Венесуэле в ближайшем будущем.
Рубио также подчеркнул, что все эти действия не требуют одобрения Конгресса и не означают прямого перехода к войне, а направлены на защиту международного судоходства и поддержание стабильности в регионе.
Отметим, что в четверг Министерство иностранных дел России выразило надежду, что администрация Трампа не допустит роковой ошибки в отношениях с Венесуэлой и выразило обеспокоенность действиями США, которые могут угрожать международному судоходству.
Несмотря на тесные связи между Венесуэлой и Россией, стратегический документ Трампа отмечает стремление США восстановить доминирование в Западном полушарии и предлагает возвращение доктрины Монро, которая провозглашала регион зоной влияния Вашингтона.
Поэтому пока США демонстрируют готовность к активным действиям в регионе, одновременно уверяя, что конфликт с Россией из-за Венесуэлы пока не является угрозой для прямого противостояния.
Противостояние США и Венесуэлы
Напомним, 18 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Дональд Трамп стремится захватить ресурсы и территорию Венесуэлы.
Это произошло после того, как двумя днями ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".
В ответ на это власти Венесуэлы распорядились привлечь военно-морские силы для сопровождения судов с нефтепродуктами, выходящих из национальных портов.