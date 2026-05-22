Рубіо вперше зустрінеться з міністрами НАТО після сумнівів Трампа щодо участі в Альянсі

Перед від'їздом на зустріч міністрів закордонних справ НАТО у Швеції Рубіо заявив, що Трамп "дуже розчарований" членами Альянсу, які не дозволили США використовувати бази на їхній території для війни, зокрема, Іспанію.

"У вас є такі країни, як Іспанія, які відмовляють нам у використанні цих баз – тоді чому ви в НАТО? Це дуже справедливе питання", – сказав держсекретар журналістам у Маямі.

При цьому він визнав, що є і ті країни-союзники, які дійсно допомогли Штатам у війні.

"Справедливості заради, інші країни НАТО були дуже корисними. Але нам потрібно це обговорити", - заявив Рубіо.

Як відомо, Трамп гостро розкритикував членів НАТО за те, що вони не роблять більше для підтримки американо-ізраїльської військової кампанії. Він заявив, що розглядає можливість виходу США з Альянсу, і поставив під сумнів, чи зобов'язаний Вашингтон дотримуватися свого пакту про взаємну оборону.

Представники НАТО своєю чергою наголосили, що США не просили 32-членний Альянс брати участь у війні в Ірані, але багато членів виконали зобов'язання дозволити американським військам використовувати їхній повітряний простір і бази на їхній території.

Європейські занепокоєння щодо ставлення Трампа до НАТО цього року також загострилися через прагнення президента США придбати Гренландію, територію Данії, що є членом НАТО.

Очікується, що на зустрічі у шведському місті Гельсінгборг європейські міністри спробують заспокоїти США, наголосивши на своїй готовності допомогти зі свободою судноплавства в Ормузькій протоці та взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку.