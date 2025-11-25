Рубіо вперше взяв участь у засіданні "коаліції рішучих" щодо України

Французький Єлисейський палац розповів, що США і коаліція домовились створити робочу групу для посилення переговорів щодо післявоєнних гарантій безпеки для України.

За словами французького лідера Еммануеля Макрона, групу очолюватимуть Франція та Британія за участі Туреччини. Крім того, вперше залучатимуть США.

Він зазначив, що метою створення робочої групи є "точне визначення внеску кожного учасника та остаточне узгодження гарантій безпеки".

Коаліція рішучих

Британія та Франція створили "коаліцію рішучих", взявши на себе провідну роль у просуванні мирних зусиль щодо України. До неї приєдналися держави, які готові надавати військову підтримку або інші ресурси для забезпечення безпеки в Україні.

Коаліція постачає сучасне озброєння, займається підготовкою українських військових та бере участь у відбудові української інфраструктури.

Британський міністр оборони Джон Гілі розповів, що ключовою метою ініціативи є забезпечення надійного захисту й стабільності для України.