Рубио впервые принял участие в заседании "коалиции решительных" по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио впервые принял участие в видеоконференции "коалиции решительных" по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Французский Елисейский дворец рассказал, что США и коалиция договорились создать рабочую группу для усиления переговоров по послевоенным гарантиям безопасности для Украины.
По словам французского лидера Эммануэля Макрона, группу будут возглавлять Франция и Великобритания при участии Турции. Кроме того, впервые будут привлекать США.
Он отметил, что целью создания рабочей группы является "точное определение вклада каждого участника и окончательное согласование гарантий безопасности".
Великобритания и Франция создали "коалицию решительных", взяв на себя ведущую роль в продвижении мирных усилий по Украине. К ней присоединились государства, которые готовы предоставлять военную поддержку или другие ресурсы для обеспечения безопасности в Украине.
Коалиция поставляет современное вооружение, занимается подготовкой украинских военных и участвует в восстановлении украинской инфраструктуры.
Британский министр обороны Джон Гили рассказал, что ключевой целью инициативы является обеспечение надежной защиты и стабильности для Украины.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что усилия по завершению полномасштабной войны в Украине находятся на "решающем этапе". По его словам, Киев нуждается в "наборе очень надежных гарантий безопасности, а не гарантий на бумаге".
Отметим, по словам премьера Британии Кира Стармера, украинский лидер Украины Владимир Зеленский считает, что большинство пунктов мирного плана США можно принять.