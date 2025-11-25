RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Рубио впервые принял участие в заседании "коалиции решительных" по Украине

Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Государственный секретарь США Марко Рубио впервые принял участие в видеоконференции "коалиции решительных" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Французский Елисейский дворец рассказал, что США и коалиция договорились создать рабочую группу для усиления переговоров по послевоенным гарантиям безопасности для Украины.

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, группу будут возглавлять Франция и Великобритания при участии Турции. Кроме того, впервые будут привлекать США.

Он отметил, что целью создания рабочей группы является "точное определение вклада каждого участника и окончательное согласование гарантий безопасности".

Коалиция решительных

Великобритания и Франция создали "коалицию решительных", взяв на себя ведущую роль в продвижении мирных усилий по Украине. К ней присоединились государства, которые готовы предоставлять военную поддержку или другие ресурсы для обеспечения безопасности в Украине.

Коалиция поставляет современное вооружение, занимается подготовкой украинских военных и участвует в восстановлении украинской инфраструктуры.

Британский министр обороны Джон Гили рассказал, что ключевой целью инициативы является обеспечение надежной защиты и стабильности для Украины.

 

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что усилия по завершению полномасштабной войны в Украине находятся на "решающем этапе". По его словам, Киев нуждается в "наборе очень надежных гарантий безопасности, а не гарантий на бумаге".

Отметим, по словам премьера Британии Кира Стармера, украинский лидер Украины Владимир Зеленский считает, что большинство пунктов мирного плана США можно принять.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаМарко Рубио