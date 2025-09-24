Рубіо: війна в Україні має закінчитися дипломатією

Він зазначив, що чим більше триває ця війна, тим більше втрачається життів.

"Ми бачимо навіть імовірність ескалації. За останні кілька днів ми бачили рекордну кількість ударів і також ми бачимо задіяння дронів. Президент не раз заявляв, що є можливість накласти додаткові санкції на РФ, якщо буде необхідно", - сказав Рубіо.

Він також додав, що ця війна має закінчитися якомога швидше.

"Якщо цього не станеться, президент Дональд Трамп буде вживати заходів, щоб надалі ця агресія дорого коштувала", - сказав держсекретар США.