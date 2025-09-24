Рубіо: війна в Україні має закінчитися дипломатією

Війна в Україні не може закінчитися шляхом бойових дій, вона закінчиться дипломатією.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН.

Він зазначив, що чим більше триває ця війна, тим більше втрачається життів.

"Ми бачимо навіть імовірність ескалації. За останні кілька днів ми бачили рекордну кількість ударів і також ми бачимо задіяння дронів. Президент не раз заявляв, що є можливість накласти додаткові санкції на РФ, якщо буде необхідно", - сказав Рубіо.

Він також додав, що ця війна має закінчитися якомога швидше.

"Якщо цього не станеться, президент Дональд Трамп буде вживати заходів, щоб надалі ця агресія дорого коштувала", - сказав держсекретар США.