Рубіо: війна в Україні має закінчитися дипломатією

Нью-Йорк, Середа 24 вересня 2025 01:45
UA EN RU
Рубіо: війна в Україні має закінчитися дипломатією Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Війна в Україні не може закінчитися шляхом бойових дій, вона закінчиться дипломатією.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН.

Він зазначив, що чим більше триває ця війна, тим більше втрачається життів.

"Ми бачимо навіть імовірність ескалації. За останні кілька днів ми бачили рекордну кількість ударів і також ми бачимо задіяння дронів. Президент не раз заявляв, що є можливість накласти додаткові санкції на РФ, якщо буде необхідно", - сказав Рубіо.

Він також додав, що ця війна має закінчитися якомога швидше.

"Якщо цього не станеться, президент Дональд Трамп буде вживати заходів, щоб надалі ця агресія дорого коштувала", - сказав держсекретар США.

Позиція США щодо війни в Україні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп переконаний, що війна в Україні може тривати ще довго.

Водночас, президент США не виключає, що Україна зможе відновити свою територіальну цілісність і навіть "піти далі".

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що США здатні підштовхнути Росію до миру.

Крім того, Зеленський повідомив, що Трамп пообіцяв надати Україні гарантії безпеки після завершення війни.

Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Марко Рубіо
