Рубио: война в Украине должна закончиться дипломатией

Война в Украине не может закончиться путем боевых действий, она закончится дипломатией.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что чем больше длится эта война, тем больше теряется жизней.

"Мы видим даже вероятность эскалации. За последние несколько дней мы видели рекордное количество ударов и также мы видим задействование дронов. Президент не раз заявлял, что есть возможность наложить дополнительные санкции на РФ, если будет необходимо", - сказал Рубио.

Он также добавил, что эта война должна закончиться как можно скорее.

"Если этого не произойдет, президент Дональд Трамп будет принимать меры, чтобы в дальнейшем эта агрессия дорого стоила", - сказал госсекретарь США.