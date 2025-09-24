ua en ru
Рубио: война в Украине должна закончиться дипломатией

Нью-Йорк, Среда 24 сентября 2025 01:45
UA EN RU
Рубио: война в Украине должна закончиться дипломатией Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Война в Украине не может закончиться путем боевых действий, она закончится дипломатией.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что чем больше длится эта война, тем больше теряется жизней.

"Мы видим даже вероятность эскалации. За последние несколько дней мы видели рекордное количество ударов и также мы видим задействование дронов. Президент не раз заявлял, что есть возможность наложить дополнительные санкции на РФ, если будет необходимо", - сказал Рубио.

Он также добавил, что эта война должна закончиться как можно скорее.

"Если этого не произойдет, президент Дональд Трамп будет принимать меры, чтобы в дальнейшем эта агрессия дорого стоила", - сказал госсекретарь США.

Позиция США касательно войны в Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп убежден, что война в Украине может продолжаться еще долго.

В то же время, президент США не исключает, что Украина сможет восстановить свою территориальную целостность и даже "пойти дальше".

Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявил, что США способны подтолкнуть Россию к миру.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Трамп пообещал предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны.

