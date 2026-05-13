Рубіо вилетів до Китаю під іншим ім'ям, щоб обійти санкції КНР

06:05 13.05.2026 Ср
3 хв
Як Рубіо опинився під санкціями і коли ситуація змінилася?
aimg Едуард Ткач
Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Держсекретар США Марко Рубіо вирушив у вівторок до Китаю разом із президентом Дональдом Трампом попри те, що на нього накладено санкції. Однак це стало можливо завдяки "новому імені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як пише видання, Рубіо будучи сенатором США люто відстоював права людини в Китаї. За це КНР двічі ввела проти нього санкції.

Однак у вівторок у Китаї заявили, що не перешкоджатимуть візиту Рубіо, який уперше відвідує Китай і летить до цієї країни разом із Трампом на борту президентського літака Air Force One.

"Санкції спрямовані проти слів і дій Рубіо в період його роботи як сенатора США щодо Китаю", - пояснив представник посольства Китаю Лю Пен'юй.

Як вдалося обійти санкції

AFP зазначає, що незадовго до вступу Рубіо на посаду держсекретаря в січні 2025 року уряд Китаю та офіційні ЗМІ почали використовувати інший ієрогліф. Мова про ієрогліф для першого складу його прізвища, що означає "лу".

Два дипломати розповіли, що на їхню думку, ця зміна дає змогу Китаю прийняти чиновника, оскільки раніше Рубіо було заборонено в'їзд до країни, коли вказували попереднє написання його прізвища.

Чим не догодив Рубіо і як усе змінилося

Марко Рубіо був ключовим автором законопроєкту Конгресу, який запровадив масштабні санкції проти Китаю через ймовірне використання примусової праці переважно мусульманською уйгурською меншиною. Також він висловився проти репресій Пекіна в Гонконзі.

На слуханнях щодо затвердження його кандидатури на посаду держсекретаря Рубіо приділив велику увагу Китаю, назвавши його безпрецедентним противником.

Однак з моменту вступу на посаду Рубіо підтримував Трампа, який називає президента Китаю Сі Цзіньпіна другом і зосередився на побудові торговельних відносин.

При цьому минулого року Рубіо приніс певне полегшення Тайваню. Він заявив, що адміністрація Трампа не буде вести переговори про майбутнє самоврядної демократії з метою укладення торговельної угоди з Китаєм.

Візит Трампа до Китаю

Нагадаємо, днями в МЗС Китаю офіційно підтвердили, що президент США Дональд Трамп прибуде в їхню країну з офіційним візитом. Відвідування триватиме з 13 до 15 травня.

Учора спілкуючись із журналістами глава Білого дому заявив, що планує провести з Сі Цзіньпіном "довгу розмову" про війну з Іраном. При цьому він применшив імовірність того, що йому потрібна буде допомога Пекіна для врегулювання конфлікту.

Також Трамп анонсував, що говоритиме з Сі Цзіньпіном багато про що, але найбільше - про торгівлю.

