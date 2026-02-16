Рубіо: США нікого не змушують погоджуватися на угоду щодо України

За словами Рубіо, США - це єдина країна, яка змогла залучити до переговорів Україну та Росію. Вперше за велику кількість років військові чиновники двох країн зустрілися для діалогу.

"Усе, що ми намагаємося зробити, це зіграти роль, якщо це можливо, в досягненні угоди. Ми не прагнемо нав'язувати угоду нікому. Ми не намагаємося змусити когось прийняти угоду, яку вони не хочуть приймати. Ми просто хочемо їм допомогти", - сказав глава Держдепу.

Він підкреслив, що війна РФ проти України завдає двом країнам неймовірної шкоди.

"Ми вважаємо, що це війна, яка ніколи не повинна була відбутися і повинна закінчитися якомога швидше", - додав Рубіо.

Держсекретар звернув увагу, що його країна продовжить "робити все можливе для завершення війни", доки роль Вашингтона є позитивною.